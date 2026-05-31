Το video του Ολυμπιακού για την Euroleague: «Κάπου σε μια παλιά κασέτα»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό VIDEO για την κατάκτηση της EuroLeague υπό τους ήχους του τραγουδιού “Σ’ Αγαπώ” που ερμηνεύουν Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος.

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίζουν ακόμα την κατάκτηση της Euroleague

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα VIDEO με πλάνα από το βράδυ της 24ης Μαΐου, συνοδευόμενα από τους ήχους του τραγουδιού “Σ’ Αγαπώ” που ερμηνεύουν Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Αντώνης Ρέμος.

«Κάπου σε μια παλιά κασέτα…» είναι ο τίτλος που επέλεξε ο Ολυμπιακός για να χρησιμοποιήσει στο VIDEO, το οποίο ολοκληρώνεται με τον δακρυσμένο Σάσα Βεζένκοφ να κοιτάζει τον κόσμο των ερυθρολεύκων.