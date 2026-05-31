Ο μεγαλύτερος τίτλος για τον Σακελλαρίδη!

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης γύρισε το ματς με τον Σέζαρ Κρέτου στη Μολδαβία και κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του σε Challenger!

Ο Νο.2 τενίστας της Ελλάδας (Νο.197) επικράτησε του 25χρονου Ρουμάνου (Νο.370) με 6-7(1), 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 39 λεπτά και σήκωσε το πιο βαρύ τρόπαιο στην καριέρα του!

Είχε κερδίσει τον τίτλο φέτος και στο 75άρι στο Νέο Δελχί, αλλά σήμερα κατάφερε να θριαμβεύσει για πρώτη φορά σε 100άρι!

Αυτό, βέβαια, θα έχει αντίκτυπο και στη βαθμολογική του θέση, καθώς θα κάνει άλμα στο ranking μετά το Roland Garros (8/6) και αναμένεται να πλησιάσει το Top 150 του κόσμου. Για την ώρα είναι στο Νο.153 του live ranking!

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά την πρώτη του εμπειρία στο Roland Garros και λίγο πριν στραφεί στο γρασίδι και διεκδικήσει για πρώτη φορά μια θέση στο κυρίως ταμπλό του Wimbledon!

Ο Στέφανος έχασε ένα σετ πόιντ στο πρώτο σετ και στη συνέχεια δεν μπόρεσε να «χτυπήσει» το τάι μπρέικ, όμως σημείωσε τρία μπρέικ έναντι ενός του Κρέτου στο δεύτερο και έφερε το ματς στα ίσα.

Στο καθοριστικό σετ πήρε προβάδισμα με 3-1, όμως δεν πτοήθηκε όταν ο αντίπαλός του το πήρε πίσω και με ένα ακόμα μπρέικ ξαναβρέθηκε στη θέση του οδηγού (4-2)

Από εκεί και πέρα κράτησε με ευκολία το σερβίς του και έκλεισε τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ του!

Η σκληρή δουλειά έχει αποδώσει για τον νεαρό τενίστα και όλα δείχνουν ότι αν είναι υγιής, θα μπορέσει να κάνει και την πρώτη του είσοδο στο Top 100!