Παναθηναϊκός: Τελευταία μέρα για κάρτα μέλους Ερασιτέχνη και… προτεραιότητα στον Βοτανικό

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία εγγραφής στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, για όσους θέλουν να αποκτήσουν προτεραιότητα στα πρώτα διαρκείας του Βοτανικού.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει την επόμενη σεζόν στο ΟΑΚΑ, με στόχο την σεζόν 2027-28 να μπει στο νέο γήπεδο του Βοτανικού, εκεί όπου θα βρίσκονται και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Όπως έχει γνωστοποιήσει λοιπόν το «Τριφύλλι», όσοι αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας για την επόμενη σεζόν και παράλληλα έως τις 31 Μαΐου έχουν εγγραφεί ως μέλη του Αθλητικού Ομίλου, θα αποκτήσουν προτεραιότητα στα διαρκείας της πρώτης χρονιάς του Βοτανικού.

Σήμερα λοιπόν εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα να γίνουν μέλη του Παναθηναϊκού ΑΟ, ώστε να αυξήσουν κατακόρυφα τις πιθανότητές τους να βρουν μια μόνιμη θέση στην πρώτη σεζόν του νέου γηπέδου του συλλόγου.