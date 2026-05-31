Ντεσπόντοφ: «Είχα πόνο για έναν ολόκληρο χρόνο - Έχω περάσει πολλά»

Τις δύσκολες στιγμές που πέρασε λόγω του τραυματισμού του περιέγραψε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ από τη Βουλγαρία, τονίζοντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Μία δύσκολη και επίπονη σεζόν για τον Βούλγαρο εξτρέμ του Δικεφάλου, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετές φορές από τραυματισμούς με αποκορύφωμα την επέμβαση που χρειάστηκε να υποβληθεί λόγω του πόνου που είχε στο δάχτυλο του ποδιού του.

Στον... απόηχο του φιλανθρωπικού τουρνουά που διοργάνωσε στην Κρέσνα, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ μίλησε σε τοπικά Μέσα, για τις πρώτες μέρες μετά την επέμβαση αλλά και τους πόνους που ένιωθε για έναν ολόκληρο χρόνο. «Η ανάρρωσή μου πηγαίνει πολύ καλά. Δουλεύω κάθε μέρα. Σε λίγες μέρες θα μπω στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. Ελπίζω να επιστρέψω πιο δυνατός και να μην έχω τον πόνο που είχα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχω περάσει πολλά».

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ λόγω του τραυματισμού του δεν θα μπορέσει να δώσει το παρών στα δύο φιλικά της Βουλγαρίας εναντίον του Μαυροβουνίου (1 Ιουνίου) και της Μολδαβίας (5 Ιουνίου), παρόλα αυτά δεν ξέχασε τους συμπαίκτες του, στέλνοντας ευχές σ' όλους και κυρίως στους πρωτοεμφανιζόμενους.

«Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι στη Φιλιππούπολη για να τους παρακολουθήσω. Ελπίζω να έχουν καλή απόδοση. Υπάρχουν πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι, αλλά και πολλοί τραυματίες. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να δείξουν ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Όταν παίζουν για τη Βουλγαρία - είναι όλα ή τίποτα. Ας προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για τα επερχόμενα προκριματικά», δήλωσε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.