Ασταμάτητη στο χώμα η Κόστγιουκ, άφησε εκτός τη Σβιόντεκ!

H εκπληκτική Μάρτα Κόστγιουκ υπέταξε στα δύο σετ την Ίγκα Σβιόντεκ και πέρασε στα προημιτελικά του Roland Garros!

Η φορμαρισμένη Ουκρανή, Νο.15 στον κόσμο, λύγισε την τέσσερις φορές νικήτρια της διοργάνωσης με 7-5, 6-1 και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην οκτάδα της διοργάνωσης, όπου θα συναντήσει μια εκ των Ελίνα Σβιτολίνα, Μπελίντα Μπέντσιτς.

H 23χρονη τενίστρια είναι αήττητη φέτος στο χώμα (15-0!), έχοντας κατακτήσει τους τίτλους σε Ρουέν-Μαδρίτη και, πραγματικά, φαίνεται ότι μπορεί να πάει μακριά και στο Παρίσι.

Η 24χρονη Πολωνή, από την άλλη, άλλοτε κυρίαρχη στο χώμα (και όχι μόνο), γνώρισε άλλη μια οδυνηρή ήττα, δίνοντας συνέχεια στη μέτρια για τα δεδομένα της σεζόν.

Η Ίγκα, πάντως, θα μπορούσε να πάρει το πρώτο σετ, καθώς έχασε δύο φορές προβάδισμα με μπρέικ και, μάλιστα, η δεύτερη ήταν όταν πήρε τις μπάλες στο 4-5.

Η Κόστγιουκ, ωστόσο, δεν έπαψε να παλεύει και με δύο μπρέικ στη σειρά, έβαλε βάσεις για τη μεγάλη νίκη.

Και στο δεύτερο σετ η Σβιόντεκ πήρε πρώτη προβάδισμα με μπρέικ (0-1), όμως αυτό ήταν και το τελευταίο γκέιμ που κέρδισε στον αγώνα!

Τρελαίνει κόσμο η Κιρστέα

Στα προημιτελικά πέρασε για πρώτη φορά μετά το 2009 η απίστευτη Σοράνα Κιρστέα (Νο.18), που διανύει την τελευταία χρονιά της επαγγελματικής της καριέρας! Η 36χρονη Ρουμάνα απέκλεισε με 6-3, 7-6(4) τη Σιγού Γουάνγκ (Νο.148) και θα προσπαθήσει να προκριθεί στον πρώτο major ημιτελικό της καριέρας της απέναντι σε Μίρα Αντρέεβα ή Ζιλ Τάιχμαν. Αυτή θα είναι μόλις η τρίτη φορά που θα παίξει σε προημιτελικά Grand Slam!

Μετά την ήττα της Σβιόντεκ, το μόνο βέβαιο είναι ότι και στις γυναίκες θα έχουμε νέα πρωταθλήτρια!