Η επόμενη μεγάλη κίνηση του Θρύλου: Ποιον ελληνοποιεί για την προσφορά του

Όσο εσείς περιμένετε τον Φαλ να προστεθεί στην ελληνική παρέα του Γουόκαπ, στον Ολυμπιακό είναι ήδη δύο βήματα μπροστά. Ο Γιάννης Αυλακιώτης με πατριωτικό φρόνημα γράφει αλήθειες.

Ξυπνάω Κυριακούλα. Κάτσε να δω καμιά σοβαρή είδηση. Ο Φαλ έδωσε εξετάσεις να γίνει Έλληνας… Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα; Ο Γουόκαπ αποθέωσε τον Μητσοτάκη. Λίγα είπε. Με διαβατήριο και Ευρωλίγκα στα χέρια, σταυρωμένα ψηφοδέλτια όφειλε να μοιράζει.

Πουθενά η πραγματική είδηση. Η «βόμβα». Μια μεταγραφή για να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο Θρύλος πραγματοποιεί το απίστευτο. Γιατί μόνο αυτός μπορεί. Σε κάποια πράγματα, είναι πολύ δυνατός.

Ο Σρέτεν Ράντοβιτς με πρωτοβουλία και κινήσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αποκτά ελληνικό διαβατήριο! Θα μπορεί να διαιτητεύει αγώνες της Λιόλιος League. Η Euroleague τελείωσε για αυτόν, αλλά ο Θρύλος δεν μπορούσε να στερήσει απ’ το άθλημα μια τέτοια προσωπικότητα.

Είναι στο dna του συλλόγου. Το είχε κάνει με σπουδαίες μορφές οι οποίες προσέφεραν υπηρεσίες στον αθλητισμό. Φρόντισε για την επαγγελματική αποκατάσταση του Τσιρώνη. Του Μπαλόκα. Μετά τη Ριζούπολη. Δεν ξέχασε ποτέ τον Σπάθα, πατέρα και γιο. Τον Ράντοβιτς θα άφηνε έτσι;

Πρόκειται για σπουδαία κίνηση. Σαν το πουλί που ανοίγει τα φτερά του για να προστατέψει το νεοσσό του απ’ τη βροχή. Μιλάνε τώρα κάτι Σπανιόλοι, κάτι Τούρκοι, κάτι Σέρβοι. Χωρίς ίχνος ντροπής θίγουν τον Ράντοβιτς. Ο οποίος έφαγε τα χρόνια του να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Ολυμπιακός το εκτίμησε. Το σπουδαιότερο; Τον επέλεξε από μια λίστα τουλάχιστον 10 διαιτητών. Στον νατουραλιζέ, θες ποιότητα. Θες το κάτι ξεχωριστό. Ποιος άλλος έδωσε Euroleague απ’ όλους αυτούς τους Βαλκάνιους ή τους Ισπανούς του Ιερεθουέλο; Ο Σρέτεν το κατάφερε. Έβγαλε και ανακοίνωση κατά DPG. Το μόνο που δεν έκανε, ήταν να διαχειρίζεται 5-6 λογαριασμούς στο Χ για να αποθεώνει τους Αγγελόπουλους. Αν και ποτέ δεν ξέρεις…

Πάμε τώρα στην είδηση: Το αίτημα ήδη έχει κατατεθεί. Αμέσως έγινε δεκτό από τον Λιόλιο και τον Μαυραγάνη. Με τον όρο να σφυρίζει και τον Προμηθέα όποτε δεν συντρέχει λόγος για τον Ολυμπιακό. Στην επιστολή του ο Ράντοβιτς ως κλασικό γατόνι, υποσχέθηκε πως αν ποτέ δεν είναι διαθέσιμος για το καμάρι της Πάτρας, μπορούν να του αφαιρέσουν τα προνόμια του διαβατηρίου.

Συγκινήθηκε ο Βαγγέλης. Αν και δεν έχει σχέση με τον Προμηθέα, μην πιστεύετε μηνύματα που έχει στείλει αλλά ήταν προσωπικά δεδομένα. Πλέον, μένει να αποφασίσουν οι υπουργοί της κυβέρνησης και να υπογράψει ο πρωθυπουργός. Κρίνοντας από τις φανέλες που φορούν, τα «θα σας διαλύσουμε» προς τη Ρεάλ, δεν θα είναι δύσκολη η διαδικασία.

Καλού κακού ο Ράντοβιτς ήδη έδωσε και τις εξετάσεις. Έπεσαν δύσκολα θέματα. Απάντησε σωστά σε όλα. Σας παρουσιάζω και το ερωτηματολόγιο, ειδικά για την περίσταση:

1.Η FIBA είχε ζητήσει συγγνώμη στην Μπαρτσελόνα για την τάπα του Βράνκοβιτς;

2.Η ΤΣΣΚΑ υπέστη οξεία ξαφνικίτιδα όταν χρειάστηκε να τελειώσει το ματς με τον Ολυμπιακό με τρεις παίκτες;

3.Είναι οι βολές κάτι ανούσιο τώρα που τις κερδίζει ο Ολυμπιακός;

4.Τα ελληνικά ΜΜΕ έχουν την καλύτερη αντιμετώπιση απέναντι στην κατάκτηση της Euroleague, συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη;

5.Τα 25 εκατομμύρια των φορολογούμενων, είναι λίγα για το ΣΕΦ και πρέπει να δοθούν και επιπλέον;

Δεν έπεσε στην παγίδα ο Σρέτεν, απάντησε σε όλα ναι και αρίστευσε. Ο δρόμος είναι ορθάνοιχτος. Υπάρχει σκέψη μαθαίνω, αν το διαβατήριο βγει γρήγορα, να σφυρίξει και στους τελικούς της GBL. Θα λειτουργήσει και ως καθηγητής. Ο κάθε Μαγκλογιάννης, θα αποκτήσει εμπειρία δίπλα σε έναν ρέφερι με τα ποιοτικά σφυρίγματα του Σρέτεν.