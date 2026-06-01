Κάζο για την Γκενκ του Καρέτσα: Έμεινε εκτός Ευρώπης

Στη Γάνδη κατέληξε το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο της βελγικής Jupiler Pro League, μετά τη νίκη της στον αγώνα μπαράζ με την Γκενκ στα πέναλτι με 5-4 (κανονική διάρκεια 0-0, παράταση 1-1).

Η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης με έπαθλο τη συμμετοχή στο β΄ προκριματικό γύρο του Conference League ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, καθώς ένα γκολ του Χέιμανς (Γκενκ) στο πρώτο ημίχρονο ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.

Στην παράταση που ακολούθησε η Γκενκ άνοιξε το σκορ με τον Μιρισόλα στο 95ο λεπτό και φαινόταν ότι θα κρατήσει το σκορ και την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά στο 120΄ ο Κονγκόλο υπέπεσε σε πέναλτι επί του Γκουρ, αποβλήθηκε και ο Ντε Βλέγκερ ισοφάρισε από την άσπρη βούλα.

Στη διαδικασία των πέναλτι άπαντες βρήκαν στόχο εκτός από τον Ντε Βανεμάκερ της Γκενκ, την εκτέλεση του οποίου απέκρουσε ο Ρουφ. Για την Γκενκ δεν αγωνίστηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμού.