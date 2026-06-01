Σοκ: Μπασκετμπολίστας της Παναχαϊκής ο 16χρονος που έχασε την ζωή του σε τροχαίο στην Πάτρα

Η ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα, όπου πατέρας και γιος έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή έχει και αθλητικές προεκτάσεις.

Ο 16χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας, που ήταν συνεπιβάτης στην μηχανή του πατέρα του που εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κιγκλιδώματα, ήταν καλαθοσφαιριστής της Παναχαϊκής.

Όπως είναι φυσικό η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ σε βαρύ πένθος βυθίστηκε και το τμήμα μπάσκετ της Παναχαϊκής, για τον αδόκητο χαμό του Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα και του πατέρα του.

Το δυστύχημα φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του πατέρα, με το υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών για διερεύνηση.

