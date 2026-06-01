Ο Αμπέλ Φερέιρα κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ στον πάγκο της Παλμέιρας

Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, κατέγραψε μια αρνητική επίδοση στο πρωτάθλημα Βραζιλίας, με τις κάρτες που έχει δεχθεί στον πάγκο της Παλμέιρας.

Στην αναμέτρηση της Παλμέιρας με την Σαπεκοένσε, ο Πορτογάλος προπονητής αντίκρισε για ακόμη μια φορά την κίτρινη κάρτα του διαιτητή και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας έφτασε συνολικά τις 100!

Συγκεκριμένα ο Αμπέλ Φερέιρα σε 433 αγώνες στον πάγκο της Παλμέιρας έχει αντικρίσει 86 κίτρινες κάρτες και 14 κόκκινες, καταγράφοντας αρνητική επίδοση στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.