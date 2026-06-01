Ο Αμπέλ Φερέιρα κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ στον πάγκο της Παλμέιρας

Στην αναμέτρηση της Παλμέιρας με την Σαπεκοένσε, ο Πορτογάλος προπονητής αντίκρισε για ακόμη μια φορά την κίτρινη κάρτα του διαιτητή και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας έφτασε συνολικά τις 100!
Συγκεκριμένα ο Αμπέλ Φερέιρα σε 433 αγώνες στον πάγκο της Παλμέιρας έχει αντικρίσει 86 κίτρινες κάρτες και 14 κόκκινες, καταγράφοντας αρνητική επίδοση στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
Abel Ferreira chega a 100 cartões no comando do Palmeiras 🟨🟥— ge (@geglobo) May 31, 2026
Punido mais uma vez pela arbitragem, o técnico português atinge a marca centenária no futebol brasileiro: são 86 amarelos e 14 vermelhos.#Palmeiras #AbelFerreira #Brasileirao #ge #Futebol
📷: Marcos Ribolli pic.twitter.com/qTYSGd6gjy