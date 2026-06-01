Το συγκινητικό «αντίο» του ΜακΙντάιρ στον Ερυθρό Αστέρα: «Η Σερβία θα είναι πάντα το σπίτι μου»

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με ένα μακροσκελές μήνυμα στα social media αποχαιρέτησε τον Ερυθρό Αστέρα και τους οπαδούς του, τονίζοντας ότι η Σερβία θα είναι για πάντα το σπίτι του.

O έμπειρος γκαρντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και στην ανάρτησή του αναφέρθηκε με συγκινητικά λόγια στα όσα βίωσε την τελευταία διετία φορώντας την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αμερικανού γκαρντ:

«Με την 11η προσπάθεια…

Σήμερα, αφιερώνω τα γενέθλιά μου σε εσάς, στον «Κόκκινο Αστέρα», στη Σερβία και στις οικογένειες σε όλα τα Βαλκάνια.

Σας ευχαριστώ που με αποδέχεστε ακριβώς όπως είμαι.

Κάπου μέσα στη χρονιά, κάτι άλλαξε μεταξύ μας. Αρχίσαμε να πιστεύουμε περισσότερο ο ένας στον άλλον. Μάθαμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον πιο δυνατά.

Σ' ευχαριστώ, Καλίνιτς, που με πήρες υπό την προστασία σου ως τον ανεπίσημο μαθητή σου στη σερβική ιστορία. Θα μου λείψουν οι συζητήσεις μας και οι ατελείωτες ερωτήσεις μου για την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Μεταξύ του να μαθαίνω την ιστορία σας, του να τρώω στα τοπικά σας εστιατόρια, του να μιλάω με τους οπαδούς μετά τους αγώνες και του να βλέπω τα παιδιά που εμφανίζονταν κάθε μέρα στην προπόνηση, κάτι μέσα μου ξύπνησε. Με κάνατε να θέλω να σας δώσω ό,τι είχα.

Μου μάθατε κάτι για τον εαυτό μου. Μαθαίνοντας τα ελαττώματά σας, μπόρεσα να αποδεχτώ τα δικά μου. Μαθαίνοντας να σας αγαπώ πιο ανοιχτά, έμαθα να αγαπώ και κομμάτια του εαυτού μου περισσότερο.

Υπήρχαν στιγμές που νόμιζα ότι η φλόγα μου σβήνει, αλλά εσείς την ξανανάψατε εντελώς. Και ελπίζω ότι αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κατάφερα να σου δώσω και εγώ κάτι σε αντάλλαγμα.

Όπου και αν με οδηγήσει η ζωή, η Σερβία θα είναι πάντα το σπίτι μου.

Πολλοί από εσάς μου ανοίξατε τα σπίτια και τις οικογένειές σας. Στον καλύτερό μου φίλο εδώ, ξέρεις ποιος είσαι. Εσύ και η οικογένειά σου με στηρίξατε περισσότερο από ό,τι θα μάθετε ποτέ. Γι' αυτό, θα είμαστε πάντα οικογένεια.

Και στους οπαδούς: σας ευχαριστώ. Μέσα από κάθε καλό και κακό, ποτέ δεν γυρίσαμε εντελώς την πλάτη ο ένας στον άλλο. Η αγάπη δεν προορίζεται να είναι τέλεια, προορίζεται να παλεύουμε γι' αυτήν.

Αυτό δεν είναι αντίο. Είναι μόνο... τα λέμε

Για πάντα ο Λύκος σας».