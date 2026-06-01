Η Λίβερπουλ θέλει τον Ιραόλα στον πάγκο της πριν την έναρξη του Mundial

Οι «reds» μετά το διαζύγιο με τον Άρνε Σλοτ, έχουν στρέψει την προσοχή τους στον Άντονι Ιραόλα, προχωρώντας τις διαπραγματεύσεις με τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Ιραόλα αποτελεί τον «εκλεκτό» της διοίκησης της Λίβερπουλ, με τον Ισπανό να έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Μπόρνμουθ, την οποία οδήγησε στην έξοδο στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ έχουν εντείνει τις προσπάθειες για συμφωνία με τον Ιραόλα, θέλοντας να ανακοινώσουν την πρόσληψή του πριν την έναρξη του Mundial.

Για τον Ιραόλα, μετά την τρομερή δουλειά που έκανε στην Μπόρνμουθ, υπάρχουν αρκετοί... μνηστήρες και για αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι της Λίβερπουλ θέλουν να τελειώνουν γρήγορα με τις επαφές.