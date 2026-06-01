«Πεντάρα» της Νότιας Κορέας στο Τρίνινταντ και Τομπάγκο

Η Νότια Κορέα συνέτριψε το Τρίνινταντ και Τομπάγκο με 5-0 σε φιλικό που διεξήχθη στην πόλη Πρόβο της Γιούτα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ασιατικού συγκροτήματος ενόψει της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Χιούνγκ-μιν Σον, ο οποίος δεχόταν κριτική επειδή δεν έχει βρει ακόμη δίχτυα για λογαριασμό της Λος Άντζελες FC στην τρέχουσα σεζόν του Major League Soccer, πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ της Νότιας Κορέας.

Ο 33χρονος επιθετικός σκόραρε στο 40΄ και στη συνέχεια στο 43΄ με πέναλτι και έφτασε τα 56 γκολ με την εθνική ομάδα, δύο λιγότερα από τον -πρώτο σκόρερ στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος- Μπουμ-κουν Τσα.



Στο 65΄ ο Γκούε-σουνγκ Τσο, ο οποίος αντικατέστησε τον Σον, «έγραψε» το 3-0, ο Χι-τσαν Χουάνγκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, ενώ ο Τσο με το δεύτερο γκολ του στο ματς διαμόρφωσε το τελικό 5-0 στο 77΄.



Η Νότια Κορέα θα δώσει ακόμη ένα φιλικό προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ, αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη το Ελ Σαλβαδόρ στην πόλη Πρόβο. Οι Ασιάτες μετέχουν στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ, στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίσουν την Τσεχία (στις 11/6), το Μεξικό (18/6) και τη Νότια Αφρική (24/6).