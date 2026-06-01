Η Γιουβέντους επανέρχεται για Κόλο-Μουανί

Οι «μπιανκονέρι» δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια απόκτησης του Γάλλου επιθετικού, που ολοκλήρωσε τον δανεισμό του στην Τότεναμ.

Ο Ράνταλ Κόλο-Μουανί, ολοκλήρωσε την σεζόν στην αγγλική ομάδα και πλέον επιστρέφει στην Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στα πλάνα του Λουίς Ενρίκε, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας.

Η Γιουβέντους δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια απόκτησης του 27χρονου επιθετικού και σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, αναμένεται να κάνει εκ νέου κίνηση για την επίτευξη deal με τους Παριζιάνους.

Ο Κόλο-Μουανί έφτασε μια ανάσα από την μεταγραφή του στην Γιουβέντους το περασμένο καλοκαίρι, όμως η συμφωνία «ναυάγησε», με τον Γάλλο στράικερ να καταλήγει τελικά ως δανεικός στην Τότεναμ.