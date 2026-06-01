Η Μίλαν θα έχει επαφές με τον Γκλάσνερ τις επόμενες ώρες!

Οι «ροσονέρι» μετά την απόλυση του Μαξ Αλέγκι, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, κάνοντας στροφή στην περίπτωση του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο Αυστριακός προπονητής, οδήγησε την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League και πλέον αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού πήρε εδώ και καιρό την απόφαση να αποχωρήσει από την αγγλική ομάδα.

Το όνομά του έχει συνδεθεί ήδη με αρκετούς πάγκους ομάδων που ψάχνουν προπονητή, με τους ιθύνοντες της Μίλαν να έχουν ψηλά στη λίστα το όνομά του, έχοντας ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι άνθρωποι των «ροσονέρι» εντός των επόμενων 48 ωρών, θα έχουν απευθείας συνάντηση με τον Αυστριακό προπονητή, για να καταθέσουν την πρότασή τους.