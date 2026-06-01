Ο Χολ κάνει σκέψεις αποχώρησης από τη Νιούκαστλ

Αβέβαιο φαίνεται το μέλλον του Λιούις Χολ στη Νιούκαστλ, μετά τον αποκλεισμό του από την αποστολή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο νεαρός αριστερός μπακ σκέφτεται σοβαρά τα επόμενα βήματα της καριέρας του, καθώς θεωρεί πως η απουσία του από την εθνική ομάδα ίσως επηρεάστηκε και από την αγωνιστική του κατάσταση σε συλλογικό επίπεδο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθεί εδώ και καιρό την περίπτωσή του και παραμένει μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται πιο έντονα.

Οι «Κόκκινοι διάβολοι» εκτιμούν ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του Χολ, θεωρώντας πως μπορεί να αποτελέσει σημαντική λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας τα επόμενα χρόνια.

Ακόμη, στο παιχνίδι για την απόκτησή του βρίσκονται επίσης η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ, οι οποίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον ποδοσφαιριστή.