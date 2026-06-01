Η Γιουνάιτεντ είναι κοντά σε συμφωνία με την Αταλάντα για τον Έντερσον

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης της μεταγραφής, αφού οι επαφές με την Αταλάντα για τον Έντερσον είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Όπως αναφέρει το «TalkSport», οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι μια... ανάσα από την επίτευξη του deal με την ιταλική ομάδα, για την απόκτηση του 26χρονου χαφ, με τον Έντερσον να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσφέρει 40 εκατ. ευρώ στην Αταλάντα για τον Βραζιλιάνο μέσο, ένα ποσό που βρίσκει σύμφωνους τους Ιταλούς, με τις δύο ομάδες να συζητούν τις λεπτομέρειες που αφορούν το deal.

Μόλις επέλθει οριστική συμφωνία, ο Έντερσον θα ταξιδέψει στην Αγγλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.