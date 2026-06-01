ΗΠΑ: Σοβαρά επεισόδια και απαγόρευση της κυκλοφορίας γύρω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Νιούαρκ

Ο δήμος του Νιούαρκ επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας γύρω από το κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall, μετά τα νέα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας και ενώ κρατούμενοι καταγγέλλουν τις συνθήκες διαβίωσης στη δομή.

Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας επέβαλε ο δήμαρχος του Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσεϊ, γύρω από το κέντρο κράτησης μεταναστών Delaney Hall, μετά τα νέα επεισόδια που σημειώθηκαν ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές που αντιδρούν στη μεταναστευτική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα έκανε λόγο για «κατάσταση που επιδεινώνεται» και τόνισε ότι η άμεση λήψη μέτρων κρίθηκε αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας. Όπως ανέφερε, αρκετά άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους όπλα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει τη σοβαρότητα της απειλής.

Με βάση την απόφαση, η πρόσβαση στην περιοχή γύρω από το Delaney Hall, σε ακτίνα περίπου 800 μέτρων, θα απαγορεύεται από τις 21:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί, μέχρι νεωτέρας. Το κέντρο κράτησης, χωρητικότητας περίπου 1.000 κλινών, λειτουργεί υπό την ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης ICE και τις τελευταίες ημέρες έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης.

Τα επεισόδια κορυφώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να σπάσει τον αστυνομικό φραγμό έξω από τη δομή, μετά από μια ημέρα κινητοποιήσεων που μέχρι τότε είχαν κυλήσει ειρηνικά. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί και αντιδιαδηλωτές, οι οποίοι εξέφραζαν τη στήριξή τους στην ICE. Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, καταδίκασε τα επεισόδια, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς επιδίωκαν όσοι επιτέθηκαν, αλλά δεν πρόκειται, όπως είπε, να επιτρέψει επικίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.