Μετά τον τελικό μπαίνουν και σε μεταγραφικό μπρα ντε φερ Παρί και Άρσεναλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Άρσεναλ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στον τελικό του Champions League με τους Παριζιάνους να βγαίνουν νικητές, όμως οι δύο ομάδες θα δώσουν και μεταγραφική μάχη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror», τόσο η Παρί όσο και η Άρσεναλ έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού της Άστον Βίλα, Μόργκαν Ρότζερς, που πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League με τους «χωριάτες».

Ο Άγγλος διεθνής πραγματοποίησε τρομερή σεζόν, μετρώντας 55 συμμετοχές με 14 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με την Άρσεναλ και την Παρί να πιέζουν την Άστον Βίλα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «χωριάτες» αναμένεται να ζητήσουν ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. ευρώ και δεν είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν για λιγότερα χρήματα από την τιμή πώλησης που έχουν ορίσει, περιμένοντας προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους.