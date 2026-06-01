Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Κονατέ στην Λίβερπουλ: «Δεν είναι εύκολο αυτό το αντίο»

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ επέλεξε να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Λίβερπουλ με ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στους λογαριασμούς που διατηρεί στα social media.

Αναλυτικά το μήνυμα του Γάλλου κεντρικού αμυντικού:

«Αγαπημένη Λίβερπουλ. Πριν από πέντε χρόνια, ήρθα εδώ ως νεαρός παίκτης με μεγάλα όνειρα. Σήμερα, φεύγω με αναμνήσεις που θα με συνοδεύουν για το υπόλοιπο της ζωής μου.

Ήταν τιμή μου να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο. Ζήσαμε μαζί απίστευτες στιγμές… με σκαμπανεβάσματα, τρόπαια, προκλήσεις, φιλίες για μια ζωή, αλλά και στιγμές που μας ράγισαν την καρδιά και θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας, με πιο οδυνηρή από όλες την απώλεια του αδελφού μας Ντιόγκο.

Η απώλεια του πατέρα μου φέτος ήταν μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου, αλλά ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, η αφοσίωσή μου σε αυτόν τον σύλλογο δεν άλλαξε ποτέ. Στις πιο δύσκολες στιγμές, έδωσα τα πάντα για αυτό το έμβλημα. Στους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το προσωπικό και όλους όσους εργάζονται πίσω από τα παρασκήνια, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να εξελίσσομαι κάθε μέρα.

Και στους οπαδούς… σας ευχαριστώ για την αγάπη, την ενέργεια και την απίστευτη υποστήριξή σας. Το Άνφιλντ είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό μέρος, και το να παίζω μπροστά σας ήταν κάτι που ποτέ δεν το θεωρούσα δεδομένο.

Είμαι βαθιά λυπημένος τώρα που δεν είχα την ευκαιρία να σας αποχαιρετήσω όλους στον τελευταίο αγώνα. Εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερα ότι θα ήταν η τελευταία φορά που θα φορούσα αυτή τη φανέλα μπροστά σας. Από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ για όλα.

Σας αγαπώ όλους και θα κουβαλάω τη Λίβερπουλ μαζί μου όπου κι αν πάω. Δεν είναι εύκολο αυτό το αντίο, αλλά ήρθε η ώρα για μια νέα πρόκληση και ένα νέο κεφάλαιο. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. YNWA».