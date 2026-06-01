Ο Φρατέζι αποχωρεί από την Ίντερ

Με τη βαλίτσα στο χέρι ο Ντάβιντε Φρατέζι, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Ίντερ, αναζητώντας ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ιταλός μέσος βρέθηκε τον Ιανουάριο μία ανάσα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ωστόσο η μετακίνησή του στον αγγλικό σύλλογο δεν προχώρησε, τώρα όμως τα δεδομένα είναι διαφορετικά, ειδικά από τη στιγμή που το κλαμπ της Premier League δεν έχει εγκαταλείψει την προσπάθεια να κάνει δικό της τον ποδοσφαιριστή.

Η αποχώρηση του 26χρονου από τους νταμπλούχους Ιταλίας μοιάζει να είναι δεδομένη, κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για την άφιξη του Μανού Κονέ, με τον Γάλλο να θεωρείται από τους «νερατζούρι» ιδανικός αντικαταστάτης, αναβαθμίζοντας τη μεσαία γραμμή.

Ενδιαφέρον για τον Ιταλό χαφ έχει εκφράσει επίσης η Ρόμα, σύλλογος στον οποίο μεγάλωσε ο Φρατέζι, δημιουργώντας ιδιαίτερους δεσμούς. Στα υπέρ των «τζαλορόσι» το γεγονός πως θα λάβουν μέρος στη League Phase του Champions League.