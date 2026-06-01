Γιανάι για την ήττα-σοκ της Χάποελ: «Σχεδόν ίδιο μπάτζετ...»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υπέστη ήττα-σοκ από την Μακάμπι Ρισόν (82-74), προκαλώντας την αντίδραση του ισχυρού άνδρα της, Οφέρ Γιανάι.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσίασε πολύ κακό πρόσωπο στο παρκέ, με την ήττα να φέρνει γκρίνια στο εσωτερικό της Χάποελ Τελ Αβίβ, κάτι που αποτυπώθηκε και από τον ιδιοκτήτη της.

Ο Οφέρ Γιανάι, που συνηθίζει να κάνει ποσταρίσματα στα social media, σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την ήττα της ομάδας του, αναφέροντας ότι οι δύο ομάδες έχουν «σχεδόν το ίδιο μπάτζετ».

Η Χάποελ Τελ Αβίβ, μάλιστα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αφού πρέπει να κάνει το 2/2 απέναντι στην Μακάμπι Ρισόν, για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος Ισραήλ.