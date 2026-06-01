Απίστευτο σκηνικό στο Εκουαδόρ: Όχημα που μετέφερε τραυματία χτύπησε ποδοσφαιριστή! (vid)

Ένα απίθανο σκηνικό διαδραματίστηκε σε αναμέτρηση για την δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος Εκουαδόρ, ανάμεσα σε Λίγκα Ντε Πορτοβιέχο και Νασιονάλ.

Στο 72ο λεπτό του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να μεταφερθεί με το ειδικό όχημα εκτός αγωνιστικού χώρου, όμως ο Έντισον Καϊσέδο βρέθηκε στην πορεία του και συγκρούστηκε με αποτέλεσμα να βρεθεί και αυτός στον αγωνιστικό χώρο!

Τα μέλη της ομάδας του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και παράλληλα τα... έχωσαν στον απρόσεκτο οδηγό, με τον Καϊσέδο ευτυχώς να μην αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.