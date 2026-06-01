Απίστευτο σκηνικό στο Εκουαδόρ: Όχημα που μετέφερε τραυματία χτύπησε ποδοσφαιριστή! (vid)

Στο 72ο λεπτό του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να μεταφερθεί με το ειδικό όχημα εκτός αγωνιστικού χώρου, όμως ο Έντισον Καϊσέδο βρέθηκε στην πορεία του και συγκρούστηκε με αποτέλεσμα να βρεθεί και αυτός στον αγωνιστικό χώρο!
Τα μέλη της ομάδας του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και παράλληλα τα... έχωσαν στον απρόσεκτο οδηγό, με τον Καϊσέδο ευτυχώς να μην αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.
🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional.— Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) May 31, 2026
Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨
