Πρώτο δείγμα θετικότατο για την Γερμανία ενόψει Mundial

Με άγριες διαθέσεις ξεκίνησε η Γερμανία την προετοιμασία της για το Mundial, διαλύοντας την Φινλανδία σε φιλική αναμέτρηση με 4-0.

Τα «Πάντσερ» λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έδειξαν θετικότατα δείγματα γραφής, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο Ντένιζ Ούνταβ στο 34' άνοιξε το σκορ για την Γερμανία, με το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησαν οι Γερμανοί μπροστά από την εστία της Φινλανδίας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο λύθηκαν τα πόδια των «Πάντσερ», με τον Φλόριαν Βιρτς στο 48' να διαμορφώνει το 2-0 και τον Ούνταβ στο 57' να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του.

Το... κερασάκι στην τούρτα για την Γερμανία, μπήκε από τον Τζαμάλ Μουσιάλα στο 63', διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.