«Όταν ο Ροναλντίνιο τον είδε να παίζει εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του»: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Πινέδα (vid)

Οι Μεξικάνοι ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ με τίτλο «La Selección en tus Manos», δηλαδή «Η εθνική ομάδα στα δικά σας χέρια» με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο και ένα απο τα επεισόδια θα αφορά τη ζωη και την καριέρα του Ορμπελίν Πινέδα.

«Πώς ο Ορμπελίν Πινέδα πέρασε από τα χωράφια του Γκερέρο στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου; Σε αυτό το επεισόδιο, ταξιδεύουμε στην Κογιούκα ντε Καταλάν για να μάθουμε για την ταπεινή καταγωγή του "El Magito".

Ανακαλύψτε την ιστορία της θυσίας πίσω από την επιτυχία του: από τις μέρες που εργαζόταν με βοοειδή και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, μέχρι την καθοριστική στιγμή στην Κερέταρο όπου ο ίδιος ο Ροναλντίνιο εντυπωσιάστηκε από το ταλέντο του και επέμεινε να παραμείνει στην πρώτη ομάδα.

Συναντάμε την οικογένειά του σε μια συγκινητική αφήγηση για την πίστη μιας μητέρας, την υποστήριξη του αδελφού του Ονάι Πινέδα και την ταπεινότητα ενός παίκτη που, παρά το γεγονός ότι κέρδισε πρωταθλήματα με τις Chivas και Cruz Azul και πέτυχε στην Ελλάδα, δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Να σημειώσουμε πως ο Ορμπελίν Πινέδα συνυπήρξε για μια σεζόν (2014–2015) στην μεξικανική Κερέταρο με τον τεράστιο Ροναλντίνιο και όπως αποκαλύπτεται ο Βραζιλιάνος αστέρας ειχε διακρίνει από τότε το ταλέντο του Magito.