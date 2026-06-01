Ο 38χρονος Τιμ Ριμ θα είναι ο αρχηγός των ΗΠΑ στο Mundial

Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός επελέγη να ηγηθεί της ομάδας των ΗΠΑ, οι οποίες διοργανώνουν -μαζί με Μεξικό και Καναδά- το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ανακοίνωσε ότι ο Τιμ Ριμ, ο οποίος μετράει 80 διεθνείς συμμετοχές, ορίστηκε αρχηγός της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες συνδιοργανώνουν το διάστημα 11 Ιουνίου-19 Ιουλίου την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μεξικό και τον Καναδά, μετέχουν στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ.

Το συγκρότημα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αρχίζει τις υποχρεώσεις του στο γκρουπ κόντρα στην Παραγουάη στις 12 Ιουνίου στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, ενώ θα αντιμετωπίσει ακόμη την Αυστραλία (στις 19/6 στο Σιάτλ) και την Τουρκία (στις 25/6 στο Ίνγκλγουντ).