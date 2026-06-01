Πέρεθ: «Θα ήθελα ο Βίνι να μείνει για πάντα στην Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έσταξε μέλι για τον Βινίσιους Ζούνιορ, τονίζοντας ότι θα ήθελε να δει τον Βραζιλιάνο να φοράει την φανέλα της Ρεάλ για όλη την καριέρα του.

Ο πρόεδρος των Μαδριλένων, παράλληλα αναφέρθηκε και στην υπόθεση της ανανέωσης του συμβολαίου του Βινίσιους, επισημαίνοντας ότι υπάρχει χρόνος για την επίτευξη συμφωνίας.

«Θα ήθελα ο Βίνι Τζούνιορ να μείνει για πάντα στην Ρεάλ. Μας χάρισε τα δύο τελευταία μας Champions League και ταυτίζεται πραγματικά καλά με τον σύλλογο. Υπάρχει χρόνος για την ανανέωσή του.

Ξέρετε σε ποιους δεν αρέσει ο Βίνι; Σε όσους δεν είναι οπαδοί της Ρεάλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των Μαδριλένων στις δηλώσεις του για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.