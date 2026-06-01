«Εξάσφαιρη» Βραζιλία διέλυσε τον Παναμά (vids)

Ηχηρό μήνυμα λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Mundial έστειλε η Βραζιλία που επικράτησε του Παναμά σε φιλική αναμέτρηση με το επιβλητικό 6-2.

Η Σελεσάο μπροστά στο ένθερμο κοινό της έκανε ιδανικότατη εκκίνηση στην αναμέτρηση αφού στο 2ο λεπτό ο Βινίσιους Τζούνιορ άνοιξε το σκορ με εκπληκτικό σουτ έξω από την περιοχή.

Στο 14ο λεπτό οι Παναμέζοι βρήκαν την απάντηση, καθώς μετά από εκτέλεση φάουλ η μπάλα κόντραρε πάνω στον Ματέους Κούνια πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Άλισον.

Το γκολ της ισοφάρισης δεν πτόησε τους Βραζιλιάνους, που συνέχισαν να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο και στο 39' ο Κασεμίρο έβαλε ξανά σε θέση οδηγού την «Σελεσάο», σε μια φάση που χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR για να μετρήσει το γκολ.

Στο δεύτερο μέρος ο Κάρλος Αντσελότι άλλαξε όλη την ενδεκάδα του, όμως οι Βραζιλιάνοι δεν έριξαν ρυθμό, με τον Ραγιάν στο 53ο λεπτό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-1, ενώ εφτά λεπτά αργότερα ο Λούκας Πακετά με υπέροχο πλασέ, διαμόρφωσε το 4-1.

Στο 63' ήταν η σειρά του Ίγκορ Τιάγκο να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, «γράφοντας» το 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ 81' ο Ντανίλο πέτυχε το έκτο γκολ της Βραζιλίας.

84' ο Παναμάς μείωσε στο τελικό 6-2 με τον Χάρβεϊ, ολοκληρώνοντας μια φιλική αναμέτρηση όπου η «Σελεσάο» έβγαλε μεγάλη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας πανέτοιμη για το Mundial.