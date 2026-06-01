Σοκ στην Σκωτία: Χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω τραυματισμού ο Μπίλι Γκίλμορ

Μεγάλη ατυχία έπληξε τον Μπίλι Γκίλμορ λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Mundial, αφού ο χαφ της Νάπολι τέθηκε νοκ άουτ με τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό της Σκωτίας με το Κουρασάο!

Οι Σκωτσέζοι επικράτησαν με 4-1 στο ματς που διεξήχθη στο Χάμντεν, όμως το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τον τραυματισμό που υπέστη ο Γκίλμορ στο γόνατο.

Ο χαφ της Νάπολι τέθηκε νοκ άουτ για το Mundial και πλέον θα επιστρέψει στην Ιταλία, για να αποφασιστεί η αποκατάσταση του τραυματισμού του σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ των «Παρτενοπέι».

Ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Γκίλμορ στο ρόστερ της Σκωτίας, είναι ο 19χρονος Τάιλερ Φλέτσερ, γιος του πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντάρεν.