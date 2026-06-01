Μεξικό: Επίσημα στην αποστολή για Μουντιάλ οι Πινέδα, Σάντσες (vid)

Λίγες μέρες απέμειναν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και το Μεξικό, μια από τις οικοδέσποινες χώρες της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή του.

Από τις επιλογές του Χαβιέρ Αγκίρε δεν λείπουν ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, όπως και ο πολύπειρος τερματοφύλακας Γκιγιέρμο Οτσόα.

Η ανακοίνωση της τελικής αποστολής έγινε με ένα ωραίο βίντεο και σύνθημα: «Δεν είμαστε μόνο 26… Είμαστε οι εδώ και οι εκεί. Σήμερα και πάντα».