Χάος στο Παρίσι μετά τον τελικό του Champions League: Επεισόδια και συλλήψεις! (vids)

Ξέφυγε η κατάσταση στην Γαλλία στην διάρκεια των πανηγυρισμών των οπαδών της Παρι Σεν Ζερμέν για την back to back κατάκτηση του Champions League.

Όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, αμέσως μετά την λήξη του τελικού του Champions League, σε διάφορα σημεία του Παρισιού ξέσπασαν επεισόδια από οπαδούς της Παρί που βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

Η περιοχή γύρο από το Parc des Princes ήταν «σημείο προς αποφυγή», με πολλαπλές και διάσπαρτες συγκρούσεις, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να διαλύσουν τους ταραξίες στα γύρω στενά ώστε να αποφευχθεί μια μαζική συγκέντρωση.

Η αστυνομία, μάλιστα έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, με αρκετούς φιλάθλους της Παρί να αποχωρούν λόγω της αποπνικτικής κατάστασης που δημιουργήθηκε.

Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί, η IDF Mobilites (σ.σ. φορέας διαχείρισης των δημόσιων συγκοινωνιών στην Ιλ ντε Φρανς) ανακοίνωσε ότι όλα τα λεωφορεία στην περιφέρεια σταμάτησαν να λειτουργούν, λόγω «του πολύ μεγάλου αριθμού συγκεντρώσεων και για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών».

Oι αστυνομικές αρχές, μάλιστα προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση, έχουν προχωρήσει ήδη σε αρκετές συλλήψεις και προσαγωγές, κυρίως νεαρών ατόμων που προκαλούσαν ταραχές.

🚨🇫🇷 FLASH | Des tensions éclatent autour du Parc des Princes. (@CLPRESSFR) pic.twitter.com/cZXxDnhwL3 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 30, 2026

🚨🇫🇷⚽️ EN DIRECT | Une voiture brûle à proximité du Trocadéro à Paris. (@IlanGabet)pic.twitter.com/ncCtyr2VxE https://t.co/UoonxhfAJq — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 30, 2026

🇫🇷 INSOLITE | Deux supporters parisiens arborent des maillots "F*ck Arsenal 2026". (@CLPRESSFR) pic.twitter.com/s83B9N69nk — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 30, 2026