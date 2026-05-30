Πανηγύρισε έξαλλα το Champions League της Παρί ο Φουρνιέ (pic)

Ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε έντονα την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, στηρίζοντας τους συμπατριώτες του στον τελικό με την Άρσεναλ.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού, λίγη ώρα μετά το τέλος του Game 2 με την ΑΕΚ, στήθηκε στον τηλεοπτικό δέκτη και παρακολούθησε τον τελικό του Champions League, στηρίζοντας την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ, μάλιστα ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα social media, story με τον πανηγυρισμό του Εβάν Φουρνιέ, μόλις η Παρί Σεν Ζερμέν, κατέκτησε το Champions League.