Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έπεσε θύμα αδιανόητης απάτης - Του «έφαγαν» 340 χιλιάδες ευρώ με πλαστά χαρτονομίσματα

Θύμα μια αδιανόητης απάτης έπεσε ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Λούκας Πέρεθ που έχασε 340 χιλιάδες ευρώ με την μέθοδο «Rip Deal».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Ισπανία, ο 37χρονος ποδοσφαιριστής που πλέον αγωνίζεται στην Κάντιθ, είχε βάλει προς πώληση την πολυτελή Lamborgini του σε αγγελία, καθώς ακόμη τέσσερα ρολόγια, τρία δαχτυλίδια από χρυσό, διαμάντια αλλά και εννιά ρούχα υψηλής αξίας.

Ο Λούκας Πέρεθ βρήκε υποψήφιους αγοραστές και ήρθε σε συμφωνία μαζί τους, με τους ενδιαφερόμενους να δείχνουν την πρόθεση να πληρώσουν το ποσό που συμφωνήθηκε με μετρητά, όπως και έγινε παραδίδοντας στον 37χρονο ποδοσφαιριστή έναν χαρτοφύλακα με χρήματα.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, μάλιστα πέρασε κανονικά τα χρήματα από μηχάνημα καταμέτρησης, χωρίς να υποψιαστεί κάτι στην διάρκεια της συναλλαγής, όμως λίγες ώρες αργότερα ο Λούκας Πέρεθ ήρθε αντιμέτωπος με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.

Συγκεκριμένα, μέσα στον χαρτοφύλακα υπήρχαν κυρίως πλαστά χαρτονομίσματα, με εξαίρεση μόλις τρία γνήσια των 100 ευρώ, καθώς οι δράστες με την μέθοδο «Rip Deal» είχαν καταφέρει να αντικαταστήσουν τον αρχικό χαρτοφύλακα με άλλον, στη διάρκεια της συναλλαγής.

Ο Λούκας Πέρεθ άμεσα ειδοποίησε τις αρχές για την απάτη, με την ισπανική αστυνομία να προχωράει στη σύλληψη δύο ανδρών στη Μαδρίτη που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στη ληστεία.