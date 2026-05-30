Τζέφερσον για Ουεμπανιάμα: «Είναι ένας Σακίλ, ένας Λεμπρόν, ένας Κάρι»

Μόνο τα καλύτερα είχε να πει ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον για τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα ενόψει του Game 7 των Σπερς με τους Θάντερ.

Η σειρά των τελικών της Δύσης ανάμεσα σε Σαν Αντόνιο Σπερς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θα κριθεί στο Game 7, με τους νικητές να πηγαίνουν στους τελικούς του ΝΒΑ, όπου περιμένουν οι Νιου Γιορκ Νικς.

Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον μίλησε στο «Road Trippin Show» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα. Είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον νεαρό σέντερ και τον έβαλε στην ίδια κατηγορία με θρύλους του αθλήματος.

«Είναι ένας Σακίλ, ένας Λεμπρόν. Είναι ένας Κάρι όταν βρίσκει ρυθμό από το τρίποντο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φέτος ο «Ουέμπι» σε 16 ματς στα play-offs μετράει 23,3 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 3,7 μπλοκ σε 31,9 λεπτά στο παρκέ.