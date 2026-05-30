«Τρικυμία» από την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τέλος η ΚΟ της Νέας Αριστεράς με την έξοδο των «7» - Φόβος για εξαΰλωση του ΣΥΡΙΖΑ

Τρικυμία και ραγδαίες αλυσιδωτές εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς προκαλεί η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του OPEN, βρισκόμαστε μόλις λίγες ημέρες πριν από την επισημοποίηση ενός σχίσματος, το οποίο θα σημάνει αυτόματα και το τέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς στη Βουλή.

Μετά από ψηφιακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, αρκετά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αλλά και επτά κεντρικοί βουλευτές, έλαβαν την οριστική απόφαση να αποχωρήσουν.

Οι επτά βουλευτές που αποχωρούν

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Νέα Αριστερά έχει ήδη ξεκινήσει. Την ερχόμενη εβδομάδα -και ενδεχομένως ακόμη την Τρίτη- αναμένεται να κατατεθεί επίσημα στη Βουλή η δήλωση ανεξαρτητοποίησης των επτά βουλευτών, οι οποίοι έχουν ως τελικό πολιτικό προορισμό την «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Οι επτά βουλευτές που οδηγούν τη Νέα Αριστερά σε κοινοβουλευτικό τέλος είναι οι:

Αλέξης Χαρίτσης

Νάσος Ηλιόπουλος

Έφη Αχτσιόγλου

Θεανώ Φωτίου

Δημήτρης Τζανακόπουλος

Μερόπη Τζούφη

Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

«Τρικυμία» και στον ΣΥΡΙΖΑ: Μάχη επιβίωσης και «κλειστές πόρτες» από την Αμαλίας

Αν στη Νέα Αριστερά το τοπίο ξεκαθαρίζει την Τρίτη, στον ΣΥΡΙΖΑ το μεγάλο «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» μετατίθεται τέσσερις ημέρες αργότερα, το Σάββατο, στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με το κόμμα να δίνει πλέον ξεκάθαρη μάχη επιβίωσης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναζητά δίαυλο επικοινωνίας και τρόπο συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς γνωρίζει ότι η πλειονότητα των στελεχών του επιθυμεί τη συμπόρευση με το νέο σχήμα. Ωστόσο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, καθώς οι πόρτες της οδού Αμαλίας (όπου στεγάζεται το κόμμα Τσίπρα) παραμένουν κλειστές.

Όπως ξεκαθάρισε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος «ΕΛΑΣ», το μήνυμα προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφές: «Ελάτε ένας ένας, χωρίς να περιμένετε αξιώματα». Στο πλαίσιο αυτό, όσοι βλέπουν ότι δύσκολα θα γίνονταν αποδεκτοί ως ομάδα, πιέζουν για μια συντεταγμένη συμπόρευση που προς το παρόν δεν υφίσταται, ενώ άλλοι προκρίνουν τη μεμονωμένη προσχώρηση.

Το εσωτερικό μέτωπο και ο κίνδυνος «εξαΰλωσης»

Ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, γνωρίζοντας ότι στη συνεδρίαση του Σαββάτου θα βρει απέναντί του μια ισχυρή ομάδα βουλευτών και στελεχών, όπως η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης.

Τα στελέχη αυτά απορρίπτουν το σενάριο της προσχώρησης στον Αλέξη Τσίπρα και προκρίνουν την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ή εναλλακτικά, τη συνεργασία με άλλες παραδοσιακές δυνάμεις και προσωπικότητες της Αριστεράς, αναφέροντας ενδεικτικά ονόματα όπως ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη. Η συγκεκριμένη τάση εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να διατηρήσει δυνάμεις άνω του 3% και να εξασφαλίσει την είσοδό του στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Τσιγουρή για το OPEN, η εβδομάδα που ξεκινά θεωρείται η πιο κρίσιμη των τελευταίων ετών, καθώς ο κίνδυνος της εξαΰλωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον υπαρκτός.

Πηγή: ethnos.gr