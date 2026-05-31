Λουίς Ενρίκε: «Με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν αξίζαμε το Champions League»

Ο τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν στάθηκε στην πορεία της ομάδας του αυτή την σεζόν, μετά και την κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου τροπαίου Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε:

«Το αξίζαμε. Ίσως σήμερα και οι δύο ομάδες άξιζαν τη νίκη, αλλά με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν, αξίζαμε να κερδίσουμε το Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και προσπαθούμε να είμαστε εκεί και του χρόνου – γιατί όχι;

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο γι΄ αυτούς. Μετά από αυτό, ξέρουν πώς να αμύνονται. Ήταν πολύ δύσκολο. Έχουμε συνηθίσει να επιτιθέμεθα με αυτόν τον τρόπο με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, αλλά απέναντί τους είναι δύσκολο, είναι δυνατοί σωματικά, πολύ σκληροί»