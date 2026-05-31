Ο Γιάννης έμεινε εντυπωσιασμένος από τον τελικό του Champions League και έδωσε... υποσχέσεις για τους Μπακς!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Άρσεναλ, μένοντας εντυπωσιασμένος από το θέαμα που είδε.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά το φινάλε του τελικού, που βρήκε νικήτρια την Παρί Σεν Ζερμέν, συζήτησε με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο και τον εμβληματικό, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο για τις εντυπώσεις του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Για το ότι έδωσε το βραβείο του MVP στον Βιτίνια: «Ήταν απίστευτο να δίνω το βραβείο σε έναν παίκτη που θαυμάζω. Τα παιδιά μου τον λατρεύουν, αυτή η φωτογραφία θα μείνει».

Για την εμπειρία του από τον τελικό: «Ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα από κοντά τελικό Champions League και μάλιστα έναν που κρίθηκε στα πέναλτι. Οι φίλαθλοι, η ένταση, το επίπεδο, όλα ήταν μοναδικά».

Για τους Μπακς και αν μπορούν να επιστρέψουν στην κορυφή: «Ναι, απόλυτα. Θέλω να το ξαναζήσω. Θέλει δουλειά, θυσίες και πειθαρχία, αλλά γίνεται».

Για τη νοοτροπία του πρωταθλητή: «Έχασα στα 22, στα 23, στα 24. Κέρδισα στα 26. Μαθαίνεις να αντέχεις και όταν έρθει η στιγμή, δεν τη χαραμίζεις».