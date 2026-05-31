MVP των τελικών της Δύσης ο... εξωγήινος Ουεμπανιάμα (pic+vid)

Στην τρίτη του σεζόν στο NBA, o Βίκτορ Ουεμπανιάμα οδήγησε τους Σαν Αντόνιο Σπερς τους τελικούς για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Ο Γάλλος σέντερ, μάλιστα αναδείχθηκε ως ο MVP των τελικών της δυτικής περιφέρειας καταγράφοντας τρομερά νούμερα στην πρώτη του σεζόν, που έπαιξε σε playoffs του ΝΒΑ.

O Oυεμπανιάμα στη σειρά με τους Θάντερ, είχε 23.2 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 3.5 μπλοκ ανά αγώνα, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

WESTERN CONFERENCE FINALS MVP 🔥 pic.twitter.com/ChAPYBAQjd — San Antonio Spurs (@spurs) May 31, 2026