MVP των τελικών της Δύσης ο... εξωγήινος Ουεμπανιάμα (pic+vid)

Ο Γάλλος σέντερ, μάλιστα αναδείχθηκε ως ο MVP των τελικών της δυτικής περιφέρειας καταγράφοντας τρομερά νούμερα στην πρώτη του σεζόν, που έπαιξε σε playoffs του ΝΒΑ.
O Oυεμπανιάμα στη σειρά με τους Θάντερ, είχε 23.2 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 3.5 μπλοκ ανά αγώνα, κερδίζοντας το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.
THE 2025-26 WESTERN CONFERENCE FINALS MVP: VICTOR WEMBANYAMA 🏆
