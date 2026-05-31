Σπερς και Νικς μέχρι τελικής πτώσης: Το πρόγραμμα των NBA Finals

Δύο μονομάχοι απέμειναν για την διεκδίκηση του πρωταθλήματος στο NBA, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τους Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς.

Τα «Σπιρούνια» επιστρέφουν σε NBA Finals και θα διεκδικήσουν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 12 χρόνια, ενώ ακόμη μεγαλύτερο είναι το διάστημα ξηρασίας για τους Νικς.

Oι Νεοϋορκέζοι επιστρέφουν σε τελικούς των playoffs του NBA, για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια (1999 η τελευταία τους παρουσία), διεκδικώντας το πρώτους πρωτάθλημα μετά το μακρινό 1973!

Οι ΝΒΑ Finals θα εκκινήσουν τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/6, 3:30), με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να έχουν το πλεονέκτημα έδρας στην σειρά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Game 1 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 4/6 (3:30)

Game 2 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 6/6 (3:30)

Game 3 Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 9/6 (3:30)

Game 4 Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 11/6 (3:30)

*Game 5 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 14/6 (3:30)

*Game 6 Νιου Γιορκ Νικς - Σαν Αντόνιο Σπερς 17/6 (3:30)

*Game 7 Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 20/6 (3:30)

*Aν χρειαστεί