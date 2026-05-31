«Ραντεβού της Πάρμα με τον Ολυμπιακό για τον Στρεφέτσα»

Η Πάρμα θα κάνει την προσπάθειά της να κρατήσει τον Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό.

Η Πάρμα θέλει να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα στο δυναμικό της και γι’ αυτό έχει προγραμματίσει συνάντηση με τη διοίκηση του Ολυμπιακού τις επόμενες μέρες., όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ παραχωρήθηκε δανεικός στην ιταλική ομάδα τον Ιανουάριο από τους «ερυθρόλευκους» και είχε πάρα πολύ καλή παρουσία.

Γι’ αυτό και οι διοικούντες της Πάρμα θέλουν να διαπραγματευτούν την παραμονή του Στρεφέτσα, είτε με αγορά, που φαντάζει δύσκολο, είτε με ανανέωση του δανεισμού του. Ο παίκτης είναι ευχαριστημένος στην Ιταλία και φαίνεται να θέλει να μείνει στη Serie A, ένα πρωτάθλημα που του ταιριάζει περισσότερο από το ελληνικό.

Ο Ολυμπιακός δαπάνησε πολλά χρήματα για να αποκτήσει τον 29χρονο άσο από την Κόμο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για τη νέα σεζόν.