Τα μαθηματικά της κάλπης διαβάζουν στην κυβέρνηση: Η εξίσωση μετά το «μπάσιμο» Τσίπρα και Καρυστιανού

Το νέο τοπίο που έχει δημιουργηθεί μετά την έλευση των νέων κομμάτων αναλύουν στην κυβέρνηση, που διαβάζουν τα δημοσκοπικά ευρήματα και χαράζουν τη στρατηγική με την οποία θα πορευτούν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Το βασικό σύνθημα θα είναι «σταθερότητα ή νέες περιπέτειες» με τους «γαλάζιους» να θέλουν να αυξήσουν τα ποσοστά συσπείρωσης και να αποφύγουν μία… χαλαρή ψήφο.

Κρίσιμο στοίχημα για τη Ν.Δ. είναι να αποφύγει το ενδεχόμενο εφησυχασμού και να πείσει τους ψηφοφόρους του κόμματος να φτάσουν μέχρι την κάλπη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως υπογραμμίζεται πως η κάλπη είναι μία, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο ψηφοφόροι -εκτιμώντας πως θα υπάρξουν διπλές εκλογές- να μην πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη αναμέτρηση.

Τα τρία κρίσιμα στοιχεία στην «εξίσωση»

Ουσιαστικά μετά και την έλευση των νέων κομμάτων -και ενώ έχουν φουντώσει τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά- δημιουργείται ένα σύνθετο σκηνικό. Με τρία να είναι τα κρίσιμα στοιχεία στη… μαθηματική εξίσωση των επόμενων εκλογών:

1. Το βασικότερο βέβαια είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Για παράδειγμα, ένα ποσοστό πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% είναι δεδομένο πως δίνει άλλον «αέρα» στο πρώτο κόμμα. Αυτό πάντως που είναι κομβικής σημασίας για το πρώτο κόμμα είναι να πιάσει πάνω από 25%, καθώς από εκεί ξεκινά το μπόνους (το οποίο είναι κλιμακωτό).

Να σημειωθεί εδώ πως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου από 23.5% (Alco) έως 27. 5% (Real Polls), ενώ στην εκτίμηση είναι από 29.1 % (Real Polls) έως 29.5% (Interview).

2. Η απόσταση από το δεύτερο κόμμα. Θεωρητικά η απόσταση από τον δεύτερο δεν έχει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Ωστόσο, για λόγους εντυπώσεων έχει σημασία το αν θα πρόκειται για μικρή απόσταση ή αν για παράδειγμα θα υπάρξει μια διαφορά άνω των οκτώ μονάδων.

Η «ψαλίδα» που θα καταγραφεί θα έχει σημασία κυρίως αν χρειαστεί να υπάρξει και δεύτερη αναμέτρηση, εφόσον δεν μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Σε μια τέτοια περίπτωση αν για παράδειγμα η απόσταση δεν είναι μεγάλη, θα ευνοούσε μια αύξηση των ποσοστών των δύο πρώτων κομμάτων, καθώς θα περιοριζόταν η λεγόμενη χαλαρή ψήφος.

3. Το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα επηρεάσει το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος. Για παράδειγμα, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των εκτός Βουλής κομμάτων, τόσο πέφτει ο πήχης που απαιτείται για να έχει αυτοδυναμία το πρώτο κόμμα (και ισχύει και το αντίθετο).

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και νέες δημοσκοπήσεις και θα υπάρξει μια πληρέστερη εικόνα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Να σημειωθεί εδώ πως με βάση την έρευνα της Alco - που είναι και η πιο πρόσφατη που δόθηκε στη δημοσιότητα - στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ) του Αλέξη Τσίπρα 12,8% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 10% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,5%. Το ΚΚΕ είναι στο 6.4%, η Ελληνική Λύση στο 6.3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2%, η «Φωνή Λογικής» στο 2,7%, το ΜέΡΑ25 στο 2,6%, η «Νίκη» στο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, οι «Δημοκράτες» στο 0,9%. Δεν περνά πάντως απαρατήρητο πως σχεδόν ένας στους έξι πολίτες δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει όταν έρθει η ώρα της κάλπης.

Σε ποια κοινά στοχεύει η κυβέρνηση

Να πείσει απογοητευμένους ψηφοφόρους να επιλέξουν τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. όταν έρθει η ώρα της κάλπης θέλουν οι «γαλάζιοι». Στο πλαίσιο αυτό η προσοχή στρέφεται πρωτίστως σε όσους είχαν ψηφίσει το κυβερνών κόμμα αλλά στην πορεία μετακινήθηκαν στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Με βάση μετρήσεις σχεδόν ο ένας στους δύο από όσους λένε πως δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, είχαν επιλέξει τη Ν.Δ στις προηγούμενες κάλπες.

Παράλληλα οι «γαλάζιοι» θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν ξανά παραδοσιακούς ψηφοφόρους, που ωστόσο δηλώνουν ότι ετοιμάζονται να ψηφίσουν άλλα κόμματα. Για παράδειγμα, στόχος είναι να μπουν αναχώματα σε διαρροές προς κόμματα που κινούνται στα δεξιά της Ν.Δ και η προσοχή στρέφεται σε μεγάλο βαθμό σε νόμους της Βόρειας Ελλάδας.

Μάλιστα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πυκνώσουν οι περιοδείες του πρωθυπουργού, όπου θα δίνεται έμφαση στο κυβερνητικό έργο κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Άλλωστε από το Μαξίμου θέλουν να πάνε στις κάλπες με το σύνθημα «το είπαμε, το κάναμε» και να δείξουν πως μια σειρά προεκλογικών υποσχέσεων υλοποιήθηκαν.

Πηγή: ethnos.gr