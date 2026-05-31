Η απονομή του πρωταθλήματος της δυτικής περιφέρειας στους Σπερς (vids)

Αμέσως μετά την λήξη του Game 7 που βρήκε νικητές τους Τεξανούς με 111-103, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους νέους πρωταθλητές της δυτικής περιφέρειας.
Ο Πίτερ Χολτ εκπροσωπώντας την διοίκηση των Σπερς, ήταν αυτός που πήρε πρώτος το τρόπαιο στα χέρια του -όπως συνηθίζεται στο NBA- και στη συνέχεια το παρέδωσε στον μεγάλο πρωταγωνιστή, Βίκτορ Ουεμπανιάμα.
THIS MOMENT 🥹 pic.twitter.com/wCyAD6nu1O— San Antonio Spurs (@spurs) May 31, 2026
THE SPURS ARE YOUR 2025-26 WESTERN CONFERENCE CHAMPIONS 🏆— NBA (@NBA) May 31, 2026
They receive the Oscar Robertson Trophy for winning the West! pic.twitter.com/o3ZPEtz7RB