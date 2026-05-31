Η απονομή του πρωταθλήματος της δυτικής περιφέρειας στους Σπερς (vids)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς αποκαθήλωσαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επιστρέφοντας σε τελικούς του NBA για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια.

Αμέσως μετά την λήξη του Game 7 που βρήκε νικητές τους Τεξανούς με 111-103, ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους νέους πρωταθλητές της δυτικής περιφέρειας.

Ο Πίτερ Χολτ εκπροσωπώντας την διοίκηση των Σπερς, ήταν αυτός που πήρε πρώτος το τρόπαιο στα χέρια του -όπως συνηθίζεται στο NBA- και στη συνέχεια το παρέδωσε στον μεγάλο πρωταγωνιστή, Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

