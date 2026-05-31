Νύχτα βίας στο Παρίσι μετά τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν - Εκατοντάδες συλλήψεις (vid)

Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε πεδίο μάχης αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League στη Βουδαπέστη. Η κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε της Άρσεναλ εξασφαλίζοντας τη δεύτερη σχετική κούπα της ιστορίας της, δεν συνοδεύτηκε μόνο από πανηγυρισμούς. Η γιορτή αμαυρώθηκε γρήγορα από εκτεταμένα επεισόδια, βανδαλισμούς και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία προχώρησε σε αθρόες συλλήψεις προκειμένου να περιορίσει το χάος που εξαπλώθηκε σε κεντρικά σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των γαλλικών αρχών, οι συλλήψεις έφτασαν τις 416, καθώς χιλιάδες άτομα ενεπλάκησαν σε βίαιες ενέργειες. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί είχαν κατακλύσει τα Ηλύσια Πεδία για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, αλλά η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο. Κατά μήκος των μεγάλων λεωφόρων κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, ομάδες νεαρών άρχισαν να ανάβουν φωτιές και να εκτοξεύουν φωτοβολίδες. Την ίδια ώρα, μικρότερες εστίες έντασης δημιουργήθηκαν όταν κουκουλοφόροι άρχισαν να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν.

Οδοφράγματα και συγκρούσεις γύρω από το Παρκ ντε Πρενς

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στο ιστορικό κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο 16ο διαμέρισμα. Περίπου 1.000 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, το Παρκ ντε Πρενς, όπου έστησαν οδοφράγματα χρησιμοποιώντας ακόμη και ενοικιαζόμενα ποδήλατα. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να απωθήσει το πλήθος, ενώ περίπου 150 άτομα προσπάθησαν να παραβιάσουν μια από τις πύλες του γηπέδου χωρίς επιτυχία. Σύμφωνα με τις αναφορές των αρχών, τουλάχιστον 4.000 με 5.000 άτομα ενεπλάκησαν στις άγριες συγκρούσεις γύρω από το στάδιο, προκαλώντας ζημιές σε ένα αρτοποιείο και ένα εστιατόριο της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση των πιθανών ταραχών είχαν επιστρατευτεί συνολικά 22.000 αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, με τους 8.000 από αυτούς να βρίσκονται στους δρόμους του Παρισιού. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι αρχές περίμεναν εντάσεις, αναλογιζόμενες και τα αντίστοιχα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά τους περσινούς πανηγυρισμούς. Κι όμως, η τεράστια αστυνομική παρουσία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει τις καταστροφές. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο περιφερειακός δρόμος του Παρισιού αποκλείστηκε, οι γραμμές του τραμ σταμάτησαν τη λειτουργία τους και πολλοί σταθμοί του μετρό έκλεισαν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Post-match euphoria turns into full-blown street-level chaos as PSG celebrations roll into the early morning hours with intense fires, looting, and clashes in Paris. pic.twitter.com/dOYwscIOAg — Vague News (@VagueIntlNews) May 31, 2026

The Eiffel Tower is on fire at the moment. pic.twitter.com/LVQaH2de2g — Buzz Patterson (@BuzzPatterson) May 31, 2026