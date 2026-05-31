Ιερά Οδός: Συμμορία ανηλίκων επιτέθηκε σε 20χρονη στη μέση του δρόμου

Τη χτύπησαν και της άρπαξαν το κινητό.

Θύμα επίθεσης από 4 ανήλικους έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας, μία 20χρονη.

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος της Ιεράς Οδού, όταν 4 ανήλικοι –δύο κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 16 ετών– πλησίασαν την κοπέλα που ήταν πεζή.

Της επιτέθηκαν, χτυπώντας την στην κοιλιά και το πρόσωπο, και αφού της άρπαξαν το κινητό, τράπηκαν σε φυγή.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, οι ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν λίγο αργότερα, ενώ όπως διαπιστώθηκε οι νεαροί έχουν παρελθόν με τον νόμο, καθώς πριν λίγους μήνες είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ληστείας.

