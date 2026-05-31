Τρόμος στη Μασαχουσέτη: Έπεσε μετεωρίτης που έτρεχε με 120.000 χλμ - Εκκωφαντικές εκρήξεις, σείστηκαν σπίτια (vid)

Βγήκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι.

Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα, πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ, με τις εκκωφαντικές εκρήξεις που προκάλεσε να αναστατώνουν τους κατοίκους της περιοχής.

Βγήκαν από τα σπίτια τους οι κάτοικοι

Κάτοικοι περιέγραψαν έναν ξαφνικό, ισχυρό κρότο που ήταν αρκετά δυνατός. Μάλιστα, ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σείστηκαν τα σπίτια τους.

Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ στις 14:06 (τοπική ώρα, 21:06 στην Ελλάδα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος Τύπου της NASA.

Φυσικό φαινόμενο

«Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών, ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου», δήλωσε η Ντόρεν.

Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120.000 χλμ/ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από το έδαφος.

«Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους ΤΝΤ, κάτι που εξηγεί τις εκκωφαντικές εκρήξεις», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της NASA.

Πηγή: ethnos.gr

