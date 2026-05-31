Σαραγόσα - Μάλαγα με «Ενισχυμένο» combo στους Μποκερόνες

Καρό σημαία στην κανονική διάρκεια της σεζόν στη La Liga 2, με την Σαραγόσα να φιλοξενεί την Μάλαγα για την τελευταία αγωνιστική. Τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι χειρότερα για τους γηπεδούχους, αφού έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά στην τρίτη κατηγορία.

Η Σαραγόσα πλήρωσε ένα αποκαρδιωτικό σερί εννέα αγώνων χωρίς νίκη στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και αποτελεί την ουραγό της βαθμολογίας, με την φτωχή συγκομιδή των 36 πόντων να μην στέκεται αρκετή για να την κρατήσει στην κατηγορία. Αν και βρήκε γκολ στα πέντε από τα εννιά τελευταία παιχνίδια της, δεν κράτησε ούτε ένα clean sheet μέσα σε αυτό το διάστημα και μοιραία έτρεξε ένα σερί που την οδήγησε προς τον υποβιβασμό.



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Από την άλλη πλευρά η Μάλαγα βρίσκεται σε τροχιά play-offs ανόδου από την 4η θέση της βαθμολογίας. Δεν έχει εξασφαλίσει ωστόσο και μαθηματικά την παρουσία της, οπότε η αναμέτρηση με την Σαραγόσα δεν της περνάει αδιάφορη. Οι Μποκερόνες έχουν την τρίτη κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος και προέρχονται από ένα αήττητο σερί τεσσάρων αγώνων που τους εκτόξευσε βαθμολογικά στο τελευταίο σπριντ της σεζόν.



Μέσα σε αυτό το διάστημα άλλωστε συγκέντρωσαν δέκα βαθμούς με τρεις νίκες και μια ισοπαλία, σκοράροντας συνολικά έντεκα γκολ στα αντίπαλα δίχτυα. Ανασταλτικά πάντως συνεχίζουν να προβληματίζουν, καθώς έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους μόλις μια φορά στα τελευταία εννιά ματς.



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