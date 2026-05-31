Ξέσπασε σε κλάματα στο φινάλε ο Ουεμπανιάμα (vid)

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ξέσπασε σε κλάματα στο φινάλε του Game 7 των Σπερς κόντρα στους Θάντερ αντιλαμβανόμενος την επιτυχία της ομάδας του

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έγραψαν ιστορία στην Οκλαχόμα, έκαναν το break στο Game 7 των τελικών της Δύσης και πήραν την πρόκριση στους μεγάλους τελικκούς του ΝΒΑ εκεί που θα αντιμετωπίσουν τους Νικς.

Ο... εξωγήινος και ΜVP των τελικών Βίκτορ Ουεμπανιάμα ξέσπασε σε κλάματα στο φινάλε της αναμέτρησης, και έδειξε την συγκίνηση του για την πρόκριση της ομάδας μετά από μια σπουδαία σεζόν για το Σαν Αντόνιο.