Άρσεναλ: Η ομάδα με τα περισσότερα ματς στο Champions League που δεν έχει πάρει το τρόπαιο

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε αήττητη τη φετινή της παρουσία στο Champions League αλλά χωρίς να κατακτήσει την κούπα.

Στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, η Άρσεναλ πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το Champions League, χάνοντας στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, αυτό ήταν το Νο.226 παιχνίδι της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και έτσι έγινε η ομάδα με τα περισσότερα ματς στο Champions League, χωρίς να έχει κατακτήσει το τρόπαιο.

Στη φετινή διοργάνωση, δεν ηττήθηκε σε κανένα από τα 15 παιχνίδια Champions League που έδωσε, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για τους «κανονιέρηδες».