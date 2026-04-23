Στο τιμόνι της Σαουδικής Αραβίας έως το 2027 ο Δώνης

Ο Γιώργος Δώνης είναι επίσημα ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με τη συμφωνία των δύο πλευρών να έχει διάρκεια έως τον Ιούλιο του 2027.

Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας σε μια κομβική περίοδο, καθώς θα είναι μαζί της στο Μουντιάλ το καλοκαίρι, στην θέση του Ερβέ Ρενάρ.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι απολαβές του θα ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για συμβόλαιο διάρκειας ενάμιση έτους.

Η επιλογή του για τον πάγκο δεν είναι τυχαία, αφού έχει εμπειρία στη Μέση Ανατολή, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η Αλ Χιλάλ, η Αλ Φατέχ, η Αλ Γουέχντα και η Αλ Καλίτζ.

Στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, η Σαουδική Αραβία θα παίξει με δυνατούς αντιπάλους, όπως η Ισπανία, η Ουρουγουάη αλλά και το Πράσινο Ακρωτήρι, κάτι που καθιστά την αποστολή του νέου προπονητή ιδιαίτερα απαιτητική εξ αρχής.