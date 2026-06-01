«Δίνει 12 εκατομμύρια για Βαγιαννίδη η Βιγιαρεάλ, ενδιαφέρεται και η Έβερτον»

Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα, η Βιγιαρεάλ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ για τον Γιώργο Βαγιαννίδη. Στο «κόλπο» για τον Έλληνα μπακ και η Έβερτον.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μεταγράφηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όμως είναι αβέβαιο εάν θα παραμείνει στην πορτογαλική ομάδα, αφού υπάρχουν σύλλογοι από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα που τον παρακολουθούν με ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα μάλιστα, η Βιγιαρεάλ εμφανίζεται πρόθυμη να καταβάλει επίσημη πρόταση ύψους 12 εκατ. ευρώ για την αγορά του, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί και η Έβερτον.

Το δημοσίευμα του «bolanarede.pt»:

«Η ισπανική ομάδα της Βιγιαρεάλ ενδιαφέρεται για τον Γιώργο Βαγιαννίδη και ενδέχεται να καταθέσει πρόταση προς τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας που θα αγγίζει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο Λουίς Πίντο Κοέλιο, σχολιαστής του podcast «Lei do Mercado», το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της μεταγραφικής αγοράς.

Τις τελευταίες ώρες, στη Βιγιαρεάλ υπήρξε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς ο Ινίγο Πέρεθ, που οδήγησε τη Ράγιο Βαγιεκάνο μέχρι τον τελικό του Conference League, ετοιμάζεται να διαδεχθεί τον Μαρσελίνιο Τοράλ. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής, η υπόθεση του Βαγιαννίδη αναμένεται να επανεξεταστεί από τη νέα τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Παράλληλα, ο Έλληνας δεξιός μπακ βρίσκεται και στο στόχαστρο της Έβερτον. Ο 24χρονος ακραίος αμυντικός μεταγράφηκε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει καταγράψει 32 συμμετοχές με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας, μοιράζοντας επτά ασίστ».