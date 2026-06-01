Κοπεγχάγη για Οικονόμου: «Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός αυτού» (pic)

Η Κοπεγχάγη προχώρησε σε ανακοίνωση για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, ο οποίος φόρεσε την φανέλα της ομάδας από την Δανία για δυο έτη (2020/22).

Η ανακοίνωση της Κοπεγχάγης:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο αμυντικός ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην Ελλάδα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τον σύλλογο 20 φορές από το 2020 έως το 2022.



Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου.



Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.



Ας τιμηθεί η μνήμη του Μάριου Οικονόμου.»